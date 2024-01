«Bares für Rares»-Händler Waldi kündigt eigene Kaffeesorte an

Walter «Waldi» Lehnertz (56), auch bekannt unter 80–Euro–Waldi, hat sich etwas Neues für seine Fans ausgedacht. Bei Instagram kündigt der «Bares für Rares»–Star in einem kurzen Video an, dass er seinen Fanshop um eine «Weltneuheit aus der Eifel» erweitern will. «Kaffee trinken ist für mich wie ‹Bares für Rares›, das gehört zu Waldi dazu», erklärt er zunächst seiner Community mit 24.700 Followerinnen und Followern.