«Bares für Rares»: Johannes B. Kerner erzielt mit Fackel 2000 Euro

Händler Walter «Waldi» Lehnertz (56) konnte das Stück nach einer längeren Bieterrunde schliesslich für 2000 Euro ersteigern. Dieses Geld will Kerner an die Sporthilfe spenden. «Das war für mich ein aussergewöhnliches Erlebnis», betonte er abschliessend. Ihn verbindet mit dem «Bares für Rares»–Moderator übrigens eine lange Bekanntschaft: In seiner Sendung «Kerners Köche» fing Lichters TV–Karriere einstmals an.