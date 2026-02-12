«Bares für Rares»-Star Horst Lichter ist offiziell Feuerwehrmann

So wurde er zum Ehrenamtler

Dass der Mann mit dem markanten Schnurrbart ausgerechnet bei der Feuerwehr gelandet ist, hat viel mit seinem Naturell zu tun. In Dormagen, wo Lichter mittlerweile auf einem Hof lebt, habe er beim Renovieren schnell Anschluss gefunden. «So, wie es auf dem Dorf sein muss», schilderte er der Tageszeitung die Atmosphäre. Über die Nachbarschaft sei er schliesslich auch auf die Feuerwehr aufmerksam geworden. Der Beitritt war für ihn eine Mischung aus Respekt und dem Gefühl, «zu Hause angekommen» zu sein.