«Bares für Rares»-Star Waldi Lehnertz: Krimidebüt und ESC-Pläne

Sind denn einige der Begebenheiten, die im Krimi passieren, auch wirklich so passiert?

Lehnertz: Ja, beispielsweise ist die Angel–Szene am Anfang Waldi pur. Aber auch sehr viele andere Anekdoten sind wirklich passiert. Meistens bei einer der vielen Veranstaltungen, die wir bei mir auf dem Gelände im Laufe des Jahres so machen. Zum Beispiel hatte eine gute Kundin bei einem Sommerfest in meinem Laden etwas zu viel getrunken und ist auf ihren eigenen Hund gefallen. Der Yorkshire Terrier wurde daraufhin bewusstlos. Ich habe ihn dann auf den Rücken gedreht und ein bisschen massiert. Zum Glück ist er wieder zu sich gekommen. Danach habe ich mich natürlich als «Tierarzt Waldi» feiern lassen. Hund und Frauchen sind wieder okay. Viele solcher unglaublichen Geschichten finden sich in unserem Krimi wieder.