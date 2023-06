«Bares für Rares XXL»: Horst Lichter zwischen Uderzo und Picasso

«Der Zustand ist perfekt», urteilte «Bares für Rares»-Experte Sven Deutschmanek (47). Derartige Skizzen finde man «sehr, sehr selten». Wäre sie nicht schwarz-weiss sondern in Farbe, fange «das Ganze irgendwo so bei 25.000 Euro an». Daneben brachte Wnuk zudem einen bedruckten Porzellanteller mit, auf dem das Menü des damaligen Abends vermerkt war - darunter ein «Asterix-Süppchen» und die «Leibspeise» von Obelix, also Wildschwein.