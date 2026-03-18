Bärlauchsuppe mit Hähnchenspiessen

3. Die Gemüsebrühe angiessen und alles bei mittlerer Hitze etwa 15 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich und mürbe sind. Nun den vorbereiteten Bärlauch in den Topf geben und nur 1–2 Minuten mitziehen lassen – so bleibt seine leuchtend grüne Farbe erhalten und das Aroma entfaltet seine ganze Intensität. Die Sahne einrühren und die Suppe mit dem Stabmixer zu einer samtigen Creme pürieren. Mit Salz, Pfeffer und einer grosszügigen Prise frisch geriebener Muskatnuss abschmecken.