Barn Jackets: Outdoor-Jacken sind der grosse Herbst-Trend

Modischer Begleiter spendet Wärme

Fashion–Bloggerin Leonie Hanne (36) ist mit ihrer Barn–Jacket–Version wärmer eingepackt. Die Hamburgerin zeigt sich in einem schwarzen Modell, das an eine Pufferjacke angelehnt ist. Unter der Barn Jacket setzte sie auf ein elegantes Layering mit einem grauen Blazer und einem weiss geknoteten Hemd im Cropped–Style, das einen dezenten weissen BH darunter hervorblitzen liess. Der schwarze Bleistiftrock und ihre auffälligen kirschroten Pumps ergänzten den Look zu einem stilvollen und modernen Büro–Outfit. Um den eleganten Stil abzurunden, trug sie ihre blonden Haare streng zu einem Dutt gebunden. Ein perfektes Beispiel dafür, wie vielseitig und wandelbar der herbstliche Barn–Jacket–Trend sein kann.