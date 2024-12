Barn Jackets: So stylt man die angesagte Jacke im Winter

Der Inbegriff von «Quiet Luxury»

Für einen eleganteren Look stylt man eine edle Barn Jacket in dunklem Grün am besten in Kombination mit einem Rollkragenpullover in neutralen Farben, kombiniert mit einem karierten Minirock und blickdichten Strumpfhosen. Dazu passen kniehohe Lederstiefel oder Loafer. Eine Tasche in Burgunderrot gibt dem Outfit eine preppy Note, ideal für einen winterlichen Stadtbummel oder ein entspanntes Treffen mit Freunden. Ein Stirnband aus Merinowolle sowie gut sitzende Lederhandschuhe vervollständigen den «Quiet Luxury»–Look.