Barron Trump startet Studium in New York City

Donald Trump ging an die Wharton School in Philadelphia

Barron Trump machte erst im Mai seinen Schulabschluss an der prestigeträchtigen Oxbridge Academy in Palm Beach. Laut US–Medien habe Barron auch in Betracht gezogen, wie sein Vater an der Wharton School der Pennsylvania University in Philadelphia zu studieren, sich aber schlussendlich anders entschieden. Offenbar für Donald Trump kein Problem. In seinem typischen Duktus erklärte er der Zeitung weiter: «Es ist ein sehr hoch qualifizierter Ort. Er mochte es. Er mochte die Schule. Wir mochten die NYU. Ich kenne die NYU schon lange, aber sie ist mit am besten bewertet.» Sein Sohn sei «ein sehr begabtes Kind» und mache sich «grossartig».