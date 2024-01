Barry Keoghan: Der «Saltburn»-Star ist Hollywoods Lieblingspsycho

Fortan war der Mann mit der unverkennbaren Physiognomie der neue Vorzeige–Psycho in Hollywood. In «The Batman» hatte er einen Miniauftritt als Joker – mit Aussicht auf einen grösseren Part in der Zukunft des Franchises. Für seine Performance als «Dorftrottel» in «The Banshees of Inisherin», wieder an der Seite seines väterlichen Freundes Colin Farrell, erhielt er letztes Jahr seine erste Oscar–Nominierung. Vor dem Dreh hätte er fast einen Arm verloren, den fleischfressende Bakterien befallen hatten.