Basketball-EM 2025: Deutsche Spiele auch im Free-TV

Sämtliche Spiele des Turniers gibt es unterdessen im Sommer bei MagentaTV und MagentaSport zu sehen. Auf den Telekom–Plattformen sollen die Partien mit deutscher Beteiligung kostenlos abrufbar sein. Dies gelte auch für alle Spiele der Deutschen während der Turniervorbereitung ab dem 10. August. Ausgetragen wird die Basketball–Europameisterschaft in diesem Jahr vom 27. August bis zum 14. September in Finnland, Lettland, Polen und Zypern. 24 teilnehmende Mannschaften beweisen sich in insgesamt 76 Matches.