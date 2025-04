Basketball-Ikone LeBron James wird zum ersten «Kenbassador»

Nach dem Erfolg des «Barbie»–Films wolle man das Barbie–Universum in einen neuen Kontext setzten, so Mattel. Da Erwachsene das am schnellsten wachsende Kundensegment der Spielzeugindustrie darstellen, wolle man sich nun verstärkt an erwachsene Sammler und Sammlerinnen richten. Im Vorfeld des 65–jährigen Ken–Jubiläums, das 2026 ansteht, wolle man eine Reihe von «Kenbassadors» ehren, «die inspirieren und zu einer besseren Welt für alle beitragen».