Basketball-Ikone Shaquille O'Neal wird 50.

In der Schule brach er Rekorde

Schon früh war klar, dass Shaquille O'Neal als Basketballspieler gross rauskommen wird. Nicht nur, weil das Talent in der Familie lag. Der Nachwuchssportler war mit 16 Jahren schon 2,08 Meter gross. Die Sportlerkarriere nahm 1987 nach dem Umzug von Deutschland zurück in die USA an der Robert G. Cole High School so richtig Fahrt auf. Dort wurde er zu einem Star. Er brachte seiner Mannschaft einen 68:1-Sieg ein, gewann die Landesmeisterschaft und schaffte 791 Rebounds in einer Saison - bis heute hält er damit den Landesrekord.