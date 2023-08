Basketballer Dennis Kramer ist tot: Ex-Profi stirbt mit 31 Jahren

Ex–Nationalmannschaftskollege Maodo Lo trauert um Dennis Kramer

«Die gesamte Göttinger Basketball–Familie wird Kramers grosses Herz, seine offene und humorvolle Art sowie seine immer positive Einstellung sehr vermissen», heisst es weiter im bewegenden Instagram–Post des BG Göttingen. Auch Basketball–Nationalspieler Maodo Lo (30), der aktuell mit der deutschen Auswahl bei der Basketball–Weltmeisterschaft 2023 spielt, erinnert auf Instagram an seinen ehemaligen Nationalmannschaftskollegen aus dem U23–Team. «Ruhe in Frieden man», schrieb Lo am Montagabend in einer Instagram–Story zum Beitrag des Deutschen Basketball Bundes.