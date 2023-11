Bassist Heath von der Rockband X Japan mit 55 Jahren verstorben

Der japanische Musiker Hiroshi Morie, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Heath, ist tot. Der Bassist der international erfolgreichen Rockband X Japan ist im Alter von nur 55 Jahren an den Folgen seiner Darmkrebserkrankung verstorben. Das berichtet unter anderem das «People»–Magazin. Demnach starb Heath bereits am 29. Oktober 2023. Im Juni 2023 sei erstmals bei einer medizinischen Untersuchung der Krebs diagnostiziert worden, heisst es in dem Bericht weiter.