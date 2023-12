Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanović: Verlobung wie in «Notting Hill»

Vor dem allerersten Treffen der beiden, das im Übrigen kurz vor dem WM–Finale 2014 stattfand, sei er nervös gewesen. Damals habe er noch nicht so gut die englische Sprache beherrscht, weswegen er sich am Anfang in der Defensive befand. Er habe zugehört und geschaut, was da so komme. «Und dann hab ich zugeschlagen», scherzt Schweinsteiger, der vom ersten Moment an von Ivanović überzeugt war. «Man spürt besondere Momente und man erkennt sie in der Liebe auch, wenn man jemandem tief in die Augen schaut – und genau so war es bei mir.»