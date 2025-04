«Batman»-Darsteller Val Kilmer ist tot

Rasanter Aufstieg in Hollywood

Val Kilmer eroberte Hollywood in den 1980er Jahren rasant. Seine Karriere begann an der renommierten Juilliard School in New York City, wo er als einer der jüngsten Studenten aufgenommen wurde. Erste Aufmerksamkeit erlangte er mit Filmen wie «Top Secret!» (1984) und «Real Genius» (1985), doch der grosse Durchbruch kam 1986 mit «Top Gun», in dem er als eiskalter «Iceman» Tom Cruise (62) Paroli bot.