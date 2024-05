Batman-Serie «The Penguin» kommt noch in diesem Jahr

Darum geht es in «The Penguin»

Die DC–Serie «The Penguin» spielt im Universum des Kinofilms «The Batman» mit Robert Pattinson (38) aus dem Jahr 2022. Der Gangster Oswald Cobblepot (Farrell), auch bekannt als der Pinguin, war in diesem bereits zu sehen. In seiner eigenen Max–Show versucht der Pinguin nach dem Tod von Gangsterboss Carmine Falcone dessen Platz in der Unterwelt Gotham Citys einzunehmen. Bei diesem Vorhaben gerät er unter anderem in Konflikt mit Sofia Falcone (Cristin Milioti, 38), der Tochter des verstorbenen Gangsterbosses, die selbst die Macht an sich reissen will.