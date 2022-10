«Bauer sucht Frau»: Alle Infos zum Start der 18. Staffel

Die Sendetermine

«Bauer sucht Frau»-Fans haben Grund zur doppelten Freude: RTL (auch via RTL+) zeigt die 18. Staffel immer montags und dienstags ab 20:15 Uhr. Das Finale soll am Dienstag, 15. November 2022 um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden. In Folge eins lernen die Landwirte zunächst ihre durch Bewerbungen Auserwählten beim grossen Scheunenfest kennen. Dort wird sich entscheiden, wen sie zur Hofwoche zu sich nach Hause einladen. Auf dem Hof müssen die potentiellen Paare dann herausfinden, ob sie den Alltag zwischen Stall misten, Tiere umsorgen und Felder bestellen gemeinsam bestehen können.