«Bauer sucht Frau»: Bauern beeindrucken nicht nur mit Traktoren

Warum liegt bei Siegfried eigentlich «Qualitätsheu»?

Siegfried (64) setzt eher auf rustikalen Charme. Der Bullenzüchter fährt im roten Arbeitsoverall vor, in einem Traktor, dessen Anhänger er mit Stroh ausgelegt hat. Seine Bewerberinnen Patricia (53) und Simone (55) fragen nicht, frei nach dem berühmten Porno–Meme, warum hier eigentlich Stroh liegt. Trotzdem gehen sie mit dem Bauer auf vorsichtige Tuchfühlung. Der Hesse bietet ihnen Äppelwoi an und lässt sie an seinem «Qualitätsheu» riechen.