«Bauer sucht Frau»: Das ist auf den Höfen der letzten Staffel los

Bei Michi (22) ist vor allem «viel im Bett passiert», wie der Jungbauer augenzwinkernd verrät. Dort liegen statt einem nun acht Kissen. Die hat Valentina (23) bei ihrem Einzug mitgebracht, genauso wie zwei Katzen. Die aber weniger Dreck machen als Michi, sagt Valentina. Sie wünscht sich von ihm mehr Mitwirkung im Haushalt. Ziehen hier schon die ersten Wolken auf?