«Bauer sucht Frau»: Das muss man über die 20. Staffel wissen

«Bauer sucht Frau» nur noch montags

Grund für den frühen Start ist eine Änderung im Programmverlauf. In den vergangenen drei Jahren wurde «Bauer sucht Frau» jeweils am Montag und am Dienstag um 20:15 Uhr gesendet. Mit der 20. Staffel verabschiedet RTL sich von diesem Konzept und zeigt nur noch eine Folge pro Woche am ursprünglichen Sendeplatz am Montagabend. Dafür gibt es in diesem Jahr aber mehr Episoden: Die Jubiläumsstaffel umfasst 13 Folgen. Im Vorjahr waren es zehn, 2022 zwölf.