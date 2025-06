«Bauer sucht Frau»: Das sind die 16 Landwirte der neuen Staffel

Johann (60) aus Mittelweser betreibt eine Rinderzucht und Ackerbau. Auf dem Hof lebt er mit seinem 21–jährigen Sohn. Vor einem Jahr ist seine Frau verstorben, die noch den Wunsch äusserte, dass er sich bei «Bauer sucht Frau» bewirbt. Johann will seine Leidenschaften wie Motorrad fahren wieder teilen. Jörg (57) hat an der Nordseeküste eine Geflügelhaltung. Den Hof gibt es bereits in fünfter Generation und Jörg wahrt sein Familienerbe. Hauptberuflich arbeitet er im Garten– und Landschaftsbau und vermietet Ferienhäuser. Seine Traumfrau sollte zuverlässig, humorvoll und unternehmungslustig sein.



Michael (32) hat in der Oberpfalz eigene Schafe und Hochlandrinder. Beruflich kümmert er sich aber auch um die Höfe anderer Landwirte und hilft dort aus. Der Bauer hat drei Geschwister und ist ein Familienmensch. Er hatte noch nie eine richtige Beziehung, was sich jetzt ändern soll. Thomas (39) aus Sachsen widmet sich im Erzgebirge in seinem Familienbetrieb der Bio–Landwirtschaft. Der Mutterkuhhalter besitzt auch Acker– und Weideland. Hund Fips ist sein treuer Begleiter. Thomas hat mit einer Therapie seine Depressionen überwunden und will nun mit einer Partnerin glücklich werden.