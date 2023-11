«Bauer sucht Frau»: Erstes Paar bricht die Hofwoche ab

Folge drei in der neuen Staffel von «Bauer sucht Frau» (Montag, 20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+) – und im Harem von Bauer Siegfried (64) herrscht Eiszeit. Zumindest zwischen seinen beiden Hofdamen Patricia (53) und Simone (55). Siegfried steigt mit Patricia in den kühlschrankkalten Keller. Dort holen sie die Zutaten für das erste gemeinsame Frühstück – während Simone offenbar noch im Bett ist. Patricia will, dass Siegfried sie «lieben lernt» – indem sie ihm ein Brötchen schmiert...