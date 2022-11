«Bauer sucht Frau»: Es funkt nur abseits der Kamera

Bei Michael geht «Rollo runter» - Käsiges Happy End bei Arne

Bei Michael (28) und Jan (41) endet die Hofwoche mit einem grossen Knall. In der letzten Folge hatte Jan Torschlusspanik gezeigt, da er für Michael Job und Wohnort hätte aufgeben müssen. Jans tränenreicher Zusammenbruch hat den sorglosen Michael «erdrückt». Beim Partybauern gingen «die Rollos runter». Er will Jan nicht verletzen, deshalb zieht er ganz die Notbremse. Jan ist schockiert, dass bei Michael die «Schmetterlinge» so schnell weg sind. Der Landwirt bietet Jan eine Freundschaft an, doch davon will der erstmal nichts wissen.