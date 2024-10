«Bauer sucht Frau»: Happyend für «Sorgenkind» Heiner

Das Scheunenfest startet in der 20. Staffel von «Bauer sucht Frau» mit Verspätung (Montag, 20:15 bei RTL, auch bei RTL+). Zu Beginn der zweiten Folge zittern drei Bewerberinnen noch um ihren Bauern. Heiner (70) hatte in der Auftaktepisode vor lauter Aufregung Puls, zur Sicherheit kam der Staffelsenior ins Krankenhaus. Durchgecheckt und mit ärztlicher Entwarnung im Gepäck kommt der Reitlehrer zurück in die Scheune. Charmant begrüsst er seine Damen: «Ihr habt mich so fertig gemacht – so nervös war ich.» Schliesslich entscheidet sich der «Pferdeflüsterer» (Selbsteinschätzung) für Erzieherin Ulrike (63).