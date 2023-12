«Bauer sucht Frau»: Im Wald gibt es keine Küsse

Vorletzte Runde bei «Bauer sucht Frau» (Montag, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+). Das bedeutet, dass vor der Wiedersehensshow am Dienstag alle Hofwochen über die Bühne gegangen sein müssen. Bei Dietrich–Max–Helmut (70) muss der Kennenlernvorgang im Eiltempo passieren. In der vergangenen Folge liess ihn nämlich seine Hofdame Susanne (61) vorzeitig sitzen. Ihr war es auf seinem Hof in Brandenburg zu abgeschieden und langweilig.