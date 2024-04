«Bauer sucht Frau»: Inka Bause stellt bald die neuen Kandidaten vor

2024 feiert die RTL–Kuppelshow «Bauer sucht Frau» ihr 20–jähriges Jubiläum. Wie der Sender am Mittwoch (24. April) bekannt geben hat, wird Moderatorin Inka Bause (55) am Pfingstmontag (20. Mai) ab 19:05 Uhr die neuen Bäuerinnen und Bauern vorstellen, die sich in diesem Jahr auf die Suche nach der grossen Liebe machen.