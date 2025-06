«Bauer sucht Frau International»: Die Hofdamen trennen fast 20 Jahre

«Lara Croft von Landshut» blitzt bei «Namibia–Marco» ab

«Namibia–Marco» (Moderatorin Inka Bause, 56) stürzt sich also in die Einzeldates. Christina (37) kommt mit Cowboyhut und Dirndl. Sie wirke erst wie eine Puppe, räumt sie ein, dann zeige sich aber ihr wahres Ich. Ihr Hobby ist jedenfalls wenig mädchenhaft. Sie sucht in ihrer Freizeit Schätze mit einem Metalldetektor. Wem Christina bekannt vorkommt: Im Februar 2025 wagte sich die «Lara Croft von Landshut» bei «Promi First Dates» in ein Dating–Abenteuer mit dem ewigen «Bachelor» Paul Janke (43).