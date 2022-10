«Bauer sucht Frau International»: Diese Länder wurden schon bereist

Australien

Dreimal ging es in der Geschichte von «Bauer sucht Frau International» nach Down Under. Mit einem echten Cowboy stellte Inka Bause den damals 61-jährigen Rainer vor. Im Westen Australiens betrieb er eine Pferderanch und hielt zudem Rinder und Schafe. Mit Logistikerin Saskia und Altenpflegerin Michaela hatte er zwei unterschiedliche Hofdamen. Schlussendlich hat Saskia sein Herz erobert und Rainer hielt sogar um ihre Hand an. Eine Hochzeit in Down Under folgte.