«Bauer sucht Frau International»: Im Oktober geht es um die Welt

Am Tag der Deutschen Einheit stellt die langjährige «Bauer sucht Frau»-Moderatorin Inka Bause (53) die neuen Landwirte für eine weitere Staffel des Kuppel-Spin-offs vor, in dem es auf Farmen rund um die ganze Welt geht. RTL zeigt «Bauer sucht Frau International - Die neuen Bauern weltweit» (auch bei RTL+) am 3. Oktober ab 19:05 Uhr.