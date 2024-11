«Bauer sucht Frau»: Kandidatin zeigt bei neuem Bauer Herz für Trecker

Konny will «Pasta mit Kartoffeln»

In der Küche harmonieren die beiden weniger. Doris kocht «Insel–Pasta», was auch immer das sein soll. Konny hofft auf «Pasta mit Kartoffeln» – was auch immer das sein soll. Doch es gibt Nudeln mit Gemüse – und ohne Fleisch. Thunfisch soll immerhin in der Sosse vorhanden sein, bei Konny muss er aber «weggeschwommen» sein. Seine geliebten Rouladen würde Doris Konny nur an Weihnachten kochen. Als «Liebesbeweis», denn sie ekelt sich vor rohem Fleisch. Doch der Bauer hätte gerne mindestens einmal im Monat Rouladen. Der «Insel–Pasta» ohne Kartoffeln gibt er einen halben von vier Sternen.