«Bauer sucht Frau»: Kängurus und «Arsch-Kirmes» beim Wiedersehen

Bei Staffelsenior Dietrich–Max–Helmut (70) scheint das zu klappen. Seine Marion (61) will zu ihm ziehen und seine Junggesellenhöhle in ein Wohnzimmer verwandeln. Ein Happy End also für ein Paar, dass es fast nicht gegeben hätte. Beim Scheunenfest zog der Pferdebesitzer Marion noch Susanne (61) vor – wegen deren höherem «Pferdesachverstandes», wie DMH jetzt zugibt. Doch Susanne brach die Hofwoche ab, weil sie sich auf dem Hof in Brandenburg zu einsam fühlte. Zum Glück für Marion.