«Bauer sucht Frau»: Küsse im Heu und im Pool

«Bei uns sucht man gemeinhin nicht nach einem Mitarbeiter, sondern nach der grossen Liebe», erinnert Inka Bause (55) zum Start von Folge sieben (Montag, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+). Auch wenn man sich bei so manchem Landwirt in 19 Staffeln von «Bauer sucht Frau» da nicht so sicher sein konnte. Dass sie keinen Angestellten sucht, das betont auch Geflügelbäuerin Stefanie (41). Denn sonst würde ihr Hofbube Timo (37) vermutlich durchfallen. Denn der gelernte Bergarbeiter überzeugt nicht als «Hühnerflüsterer» (Stefanie). Ein Leben auf dem Hof kann er sich aber vorstellen.