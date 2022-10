«Bauer sucht Frau» lässt «Die Höhle der Löwen» alt aussehen

«Bauer sucht Frau» ist zurück - und sorgt bei der Konkurrenz von «Die Höhle der Löwen» für lange Gesichter. Die RTL-Kuppelshow startete am Montagabend überaus erfolgreich in die mittlerweile 18. Staffel. Die Zuschauer sind des langlebigen Dating-Formats offenbar noch lange nicht müde geworden. Satte 3,91 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren schalteten bei RTL ein, was einem Marktanteil von starken 14,3 Prozent entspricht. «Die Höhle der Löwen» fiel auf VOX indes auf ein Allzeit-Tief. Lediglich 1,52 Millionen Augenpaare zeigten Interesse und schalteten ein, was - begünstigt durch die starke Konkurrenz vom Land - zu mageren 6,1 Prozent Marktanteil führte.