«Bauer sucht Frau»: Letzte Bauern starten in die Jubiläumsstaffel

In der zehnten Folge der 20. Staffel von «Bauer sucht Frau» (montags, 20:15 Uhr bei RTL, auch via RTL+) starten auch die letzten beiden Landwirte in ihre Hofwochen. Marvin (31) und Heiner (70). Marvin hat sich beim Scheunenfest ein «Luxusproblem angelacht». Er hat mit Eva (24) und Sabrina (34) zwei «Topmädels» eingeladen. Die kommen beide mit dem Bus an, da sie bei Marvin um die Ecke wohnen. Der Bauer begrüsst sie mit einem ganz besonderen Empfangskomitee. Zum ersten Mal in der Geschichte von «Bauer sucht Frau» kommen beim Abholen Kamele zum Einsatz. Zwei Trampeltiere, um zoologisch genau zu sein.