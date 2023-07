«Bauer sucht Frau»: Nils und Vanessa feiern ihre Traumhochzeit

Ein anderes Foto zeigt eine Auswahl der Hochzeitsgäste. Auch «Bauer sucht Frau»-Moderatorin Inka Bause (54) gab sich die Ehre. Sie kam in einem farbenfrohen Batikkleid. An der Seite der TV-Kupplerin posierten weitere ehemalige Kandidaten der Show. Neben Kai aus der Staffel von 2019 war ein echtes Kultpärchen der Sendung geladen: Bruno und Anja, die sich in der dritten Staffel kennengelernt hatten und seit 2009 verheiratet sind. Inka Bause war bei der Hochzeit der beiden ebenfalls dabei.