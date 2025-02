«Bauer sucht Frau»-Star Anna Heiser fällt Abschied von Namibia schwer

Wie Anna Heiser zuvor RTL verraten hatte, plant die Familie, in den Norden ihrer polnischen Heimat zu ziehen, in die Nähe eines Hafens und nahe bei ihrer Familie. Dort wolle sich Gerald Heiser einen neuen Job suchen – aber nicht mehr in der Landwirtschaft. Sie selbst möchte, wie sie nun via Instagram verrät, «früher oder später» auch wieder arbeiten. «Es ist davon abhängig, wie schnell sich die Kinder einleben.»