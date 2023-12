«Bauer sucht Frau»-Star Uwe Abel: Mehrere Knochenbrüche nach Sturz

Durch «Bauer sucht Frau» fand Uwe Abel seine grosse Liebe

Als «sanfter Schweinebauer» bei «Bauer sucht Frau» fand Uwe Abel 2011 seine grosse Liebe in Iris. Zwei Jahre später heirateten die beiden und lassen seitdem ihre Fans durch TV–Auftritte und soziale Medien an ihrem Leben teilhaben. 2018 zeigten sie ihren Zusammenhalt als Paar und siegten in der RTL–Show «Das Sommerhaus der Stars». 2021 nahm Abel ausserdem an «Promi Big Brother» teil und belegte nach Reality–TV–Star Melanie Müller (35) den zweiten Platz im Finale.