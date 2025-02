«Bauer sucht Frau»-Stars Anna und Gerald Heiser verlassen Namibia

Familie zieht nach Polen

Auch wo es die vierköpfige Familie hinzieht, hat Anna Heiser in ihrem Post verraten. Dort erklärt sie: «Namibia war unser Zuhause, der Ort, an dem unsere Kinder aufgewachsen sind, wo wir gelacht, gekämpft und gelebt haben. Die Zeit hier wird für immer in unseren Herzen bleiben. Aber jetzt beginnt ein neues Kapitel – in Polen.» Es sei «ein grosser Schritt und ein langer Weg». Für ihr ehemaliges Zuhause suchen sie offenbar noch einen neuen Besitzer: «Wir hoffen, dass wir einen Käufer finden, der die Farm mit genauso viel Liebe weiterführt, wie wir es getan haben und dass Gerald seinen Traumjob findet, in dem er sich verwirklichen kann.»