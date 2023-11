«Bauer sucht Frau» und «Promi Big Brother» überzeugen mit guten Quoten

Trotz der starken Quote für «Bauer sucht Frau» im Vergleich zur Konkurrenz bedeutete dies für das Format einen kleinen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr: 2022 schalteten bei Folge eins noch knapp vier Millionen Menschen ein. Auch in der Zielgruppe beim jüngeren Publikum zwischen 14 und 49 Jahren machte sich ein Schrumpfen der Zuschauerzahlen bemerkbar. Am Montagabend waren nur noch 720.000 junge Menschen beim Scheunenfest dabei, 2022 waren es noch über eine Million.