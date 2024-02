Bausa gegen Emilio Sakraya bei «Schlag den Star»: Das ist der Gewinner

Rapper Bausa (35) und Schauspieler Emilio Sakraya (27) haben sich am Samstagabend (3. Februar) in der ProSieben–Show «Schlag den Star» duelliert. Am Ende machte Bausa das Rennen, er gewinnt nach 14 Spielen mit 74 zu 31 Punkten und sicherte sich die Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro.