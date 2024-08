Bausa: «So breche ich aus meinem Alltag aus»

Im Februar 2025 geht der 35–Jährige auf grosse Clubtournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. «Die Tour wird richtig stark. Nach all den grossen Shows geht‹s jetzt zurück in die kleinen Clubs», freut sich Bausa. Aktuell will der Rapper mit «Twist my Song» gemeinsam mit Oreo seine Fans dazu ermutigen, auch mal ungewöhnliche Entscheidungen zu treffen, die zu mehr Spontanität motivieren und anregen, neue Sachen im Alltag auszuprobieren. Dafür hat er seinen Hit «9 Bis 9» in verschiedenen Genres geremixt. Auch Bausa selbst will für neue Dinge offen bleiben und mehr aus seinen Routinen ausbrechen. «Wenn ›The Voice‹ fragt, setz› ich mich sofort auf den Stuhl», lacht der Rapper im Interview.