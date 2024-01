Bausa und Emilio Sakraya duellieren sich bei «Schlag den Star»

Nach dem Triumph von Sängerin Leony (26) über «GNTM»–Model Stefanie Giesinger (27) am vergangenen Samstagabend (27. Januar) steht bereits das nächste Duell bei «Schlag den Star» fest. Am kommenden Samstagabend (3. Februar, live ab 20:15 Uhr) duellieren sich zwei Musiker, wie ProSieben in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat: Rapper Bausa (35) tritt gegen Sänger Emilio Sakraya (27) an.