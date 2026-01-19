Bayerischer Filmpreis: Besondere Ehre für Florian David Fitz

Ein Jahr später bewies Fitz, dass er weit mehr als nur vor der Kamera glänzen kann: Für «Vincent will Meer» schrieb er nicht nur das Drehbuch, sondern übernahm auch die Hauptrolle. Der Film wurde mit dem Bambi, dem Deutschen Filmpreis und dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. Mit «Jesus liebt mich» wagte er sich 2012 erstmals auf den Regiestuhl.