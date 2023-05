Bayerischer Filmpreis für Anna Maria Mühe und Florian David Fitz

Statt wie üblich erst am Abend der Preisverleihung hat das Bayerische Digitalministerium bereits jetzt bekannt gegeben, wer am 16. Juni den Bayerischen Filmpreis in zwei der wichtigsten Kategorien erhält. Anna Maria Mühe (37) wird als beste Darstellerin ausgezeichnet und Florian David Fitz (48) als bester Darsteller.