Bayerischer Filmpreis: Markus Söder geht vor Uschi Glas auf die Knie

Jella Haase mit dringender Botschaft

Eine deutliche Botschaft teilte auch Preisträgerin Jella Haase (32), die für ihre Rolle in «Chantal im Märchenland» mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde. «Ich wünsche mir, dass Deutschland aufwacht», sagte sie in ihrer Rede. Bei dem Rechtsruck in der deutschen Politik «stockt mir der Atem, mein Herz überschlägt sich», so die Schauspielerin.