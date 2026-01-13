Bayerischer Filmpreis: Michael Bully Herbig wird ausgezeichnet

Einer der renommiertesten deutschen Filmpreise

Der Bayerische Filmpreis zählt seit seiner ersten Vergabe 1979 zu den bedeutendsten Auszeichnungen der deutschen Filmbranche. Mit einem Preisgeld von insgesamt 300.000 Euro gehört er zu den bestdotierten seiner Art. Eine zwölfköpfige unabhängige Fachjury vergibt die begehrten Trophäen in elf Kategorien. Als Preissymbol dient die Porzellanfigur Pierrot aus der Commedia dell'Arte von Franz Anton Bustelli, wie der «Bayerische Rundfunk» mitteilt.