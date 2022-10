Bayerischer Kabarettpreis: Carolin Kebekus am Ort der grössten Schmach

Am nächsten Tag war die Kritik auch prompt schon erschienen. «Und diese Worte sind für mich bis heute tief in meinem Herzen verankert... weil die Kritik so beschissen war. Das war der schlimmste Verriss ever. Da standen Dinge... da hat wirklich jedes Wort mitten ins Herz getroffen. Ich habe drei Tage lang nicht gepennt und mein ganzes Leben hinterfragt», erzählte die Künstlerin ihrem mitleidenden Publikum.