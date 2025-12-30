Bayerischer Ministerpräsident Markus Söder hat sich Hüft-OP unterzogen

Abgenutzte Hüfte durch viel Sport?

Für den Krankenhausaufenthalt wählte der Ministerpräsident die etwas ruhigere Zeit zwischen den Feiertagen. Vor dem Eingriff gönnte er sich am ersten Weihnachtstag noch ein Festtagsessen aus Gans mit Kloss und Blaukraut. Wie «Bild» berichtete, wurde Söder an der rechten Hüfte operiert, mit der er seit Jahren Probleme gehabt habe. Die Schmerzen führte er auf viel Sport in seiner Jugend zurück. Der Politiker spielte früher Handball und Tennis. Den Eingriff habe er vor Weihnachten im kleinen Kreis angekündigt. Laut «Bild» hatten zwei CSU–Kollegen, die bereits eine Hüft–Operation erfolgreich überstanden haben, dazu geraten.